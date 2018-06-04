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Yaramazlara biraz batar!

Belediye başkanı MHP’den istifa etti, ‘şeker’ satışına karşı çıkmayan Bahçeli’yi eleştirdi

 

Kırklareli’de Alpullu Belde Belediye Başkanı Saim Kırcı, MHP’den istifa etti.

Fotoğraf: DHA

Kırcı, istifa kararını Babaeski İlçe Seçim Kurulu’na sundu. MHP’li başkanın istifası, Alpullu Şeker Fabrikası’nın satışının onaylanmasının ardından geldi.

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Dört yıldır başkanlık yapan Kırcı, Alpullu’daki fabrikanın Atatürk tarafından 1926’da kurulan ilk şeker fabrikası olduğunu söyledi.

Kırcı, istifa nedenini şu sözlerle anlattı: “İçinde Alpullu Şeker fabrikamızın da yer aldığı 14 fabrikanın satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin ilanın çıkması, bölge halkını olduğu gibi şahsımı ve belde halkımı da derinden üzmüştür. Bu süreçte, belde halkım ve şahsım Alpullu Şeker Fabrikası’nın satılmaması için büyük bir mücadele vermiş ama bu zaman diliminde partim ve genel başkanım sayın Devlet Bahçeli ise satış kararına hiçbir açıklama yapmamış ve tepki göstermemiştir. Partimin bu anlaşılmaz tutumu, belde halkımın tepkisini çekmiş ve şahsıma baskılar oldukça yoğunlaşmıştır. Onun için ben de 1 Haziran 2018 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Alpullu Şeker Fabrikası’nın satışının onaylanması sonucunda siyaset yaptığım partim Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etme kararı aldım.”

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Kırcı, bağımsız kalacağını kaydetti.

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