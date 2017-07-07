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Belediye alıp götürmüş: ‘Portakal’ isimli köpeğin akıbeti belirsiz, konu yargıda

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Tuzla’daki Okan Üniversitesi’nin yerleşkesinden belediye ekiplerince alınarak götürülen ‘Portakal’ isimli köpeğin akıbeti belirsiz. Konu yargıya taşındı.

Portakal

İddiaya göre Tuzla Belediyesi’nden görevliler, 8 Haziran’da saat 10.30 sıralarında üniversitenin Tuzla yerleşkesine geldi.

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Okula ‘hiçbir ihbar ve kayıt olmaksızın’ geldiği belirtilen ekiplerin öğrencilerin beslediği ‘Portakal’ isimli köpeği uyuşturdukları savunuldu. Görgü tanıkları, belediye görevlilerinin “Bakım yapacağız” dediklerini anlattı.

Belediye görevlileri okulda görüntülendi. (Fotoğraf: Instagram/hayvanlaraadalet)

Görevlilerin okuldaki güvenlik kameralarınca da kaydedildiği öğrenildi. Okuldaki hayvan hakkı savunucuları, 8 Haziran’dan bu yana ‘Portakal’ı göremediklerini kaydetti. Nihayet, konu yargıya taşındı.

‘Hiçbir yerde bulamadık’

Hayvanlara Adalet Platformu’ndan avukat Nur Dilara Yılmaz, bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, savcılık ifadesinde, belediye görevlilerin köpeği alarak bir daha getirmediklerini, ‘Portakal’ın akıbetini araştırdıklarını, köpeği barınakta ya da başka bir yerde bulamadıklarını söyledi.

“Köpeğe ne olduğu belli değildir. Köpekle ilgili bir bilgi olmadığını söylediler” diyen Yılmaz, belediye görevlilerinin köpekleri ağızla üflenerek kullanılan uyuşturucu iğneyle topladıklarını, bu nedenle de ‘çevreye kasten zararlı atık atmak’ suçunu işlediklerini kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti: “Şüpheliler belirttiğim gibi Okan Üniversitesi kampüsünde beslediğimiz köpeği aynı yöntemle götürdüler, halen köpek ortaya yok. Haklarında Hayvan Kanunu gereğince ayrıca idari para cezası uygulanmasını istiyorum. Keyfi, usülsüz olarak köpeği ortadan kaldırdıkları için ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan cezalandırılmalarını istiyorum. Ben kendilerinden şahsen şikayetçiyim. Olayı bilen birçok öğrenci şikayeti yaptılar. BİMER’den de şikayetçi oldular, bu şikayetler bir araya getirilerek olaya tanık olan şikayetçilerin beyanlarıyla ve kamera kayıtlarının tespiti yapılarak şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum.”

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