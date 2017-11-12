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Belediye 200 metrelik kanal açıp önlem almadı; dört yaşındaki çocuk öldü

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Şırnak’ta sokakta oynarken, üzeri kapatılmamış ve güvenlik şeridiyle çevrilmemiş 200 metrelik kanalizasyon kanalına düşen dört yaşındaki Feyzullah Kabul hayatını kaybetti.

Feyzulah Kabul dört yaşındaydı. Fotoğraf: DHA

Şırnak Vakıfkent Mahallesi 21’inci Cadde üzerinde oynayan Feyzullah Kabul, dün saat 14.00’te açık kanalizasyon kanalına düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri arama başlattı. Su kanalında sürüklendiği anlaşılan Feyzullah, düştüğü yerin 200 metre aşağısında ağır yaralı bulundu ancak geceyarısı yoğun bakımda hayata veda etti.

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Şırnak Belediyesi’ne iş yapan yüklenici firmanın dört gün önce açtığı kanalizasyon çukuru etrafında herhangi bir güvenlik şeridi olmadığı belirlendi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şırnak Belediye Başkanlığı’nı kayyım olarak ürüten Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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