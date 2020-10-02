Belçika’nın ilk trans bakanı: Petra De Sutter

Petra De Sutter, Belçika’nın ilk trans bakanı oldu. De Sutter aynı zamanda Avrupa’daki en kıdemli trans siyasetçi.

Fotoğraf: Twitter

2014 yılında Belçika’nın ilk trans milletvekili olan Avrupa Parlamentosu Yeşiller milletvekili Petra De Sutter, aynı zamanda Kamu İdaresi ve Kamu Teşebbüsleri Bakanı olacak.

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Ghent Üniversitesi’nde jinekolog olan De Sutter, geçen yıl İç Pazar ve Tüketici Korunması Komitesi’nin başkanı olduğu Avrupa Parlamentosu’na seçilmişti.

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve trans meselelerindeki aktivizmiyle tanınan De Sutter yeni göreviyle ilgili Twitter’da şunları yazdı: “Dün gece bin üyeli yeni hükümete yeşil ışık yaktım, şimdi bu hükümetle birlikte ülkemizi yeniden kurmak ve tüm Belçikalılar’a yeni bir gelecek için ne gerekiyorsa yapabilirim!”

Yedi partili koalisyon hükümeti: Yeşiller için büyük zafer

Belçika’nın 26 Mayıs 2019’daki son seçimlerinden bu yana bir hükümeti yoktu. Bu ülkenin hükümetsiz kaldığı en uzun süre değil. Rekor, 541 gün ile hükümetin kurulamadığı 2010-2011 dönemine ait.

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Flaman liberal başbakan Alexander De Croo liderliğindeki yedi partili bir koalisyon olan yeni hükümet, Kral Philippe huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Koalisyonda, yeşiller, sosyalistler, liberaller ve Flaman Hristiyan Demokratlar bulunuyor. Yeşiller, enerji bakanı, çevre Bakanı, iki başbakan yardımcısı ve yoplumsal cinsiyet eşitliği bakanı olmak üzere, Belçika hükümetinde ilk defa bu kadar fazla isimle temsil ediliyor.