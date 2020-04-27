Diken

Yaramazlara biraz batar!

Belçikalı üreticilerden çağrı: Haftada iki kez patates kızartması yiyin

Belçika’da, patates üreticilerini temsil eden Belgapom’dan Romain Cools, Covid-19 salgını nedeniyle 750 bin ton ürünün depolarda bekletildiğine dikkat çekerek halka haftada iki kez patates kızartması yeme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

“Hadi haftada bir yerine iki kez patates kızartması yiyelim” diyen Cools, mart ayı ortasından beri ülkedeki çok sayıda market ve restoranın kapalı olduğunu, fazla miktarda kızartma tüketilen festivallerin iptal edildiğini anımsattı.

Reklam

Halktan patateslerin ziyan olmaması için destek isteyen Cools, Belgapom’un haftada 25 ton patatesi gıda bankalarına ilettiklerinin de altını çizdi.

Dünyanın önde gelen patates ihracatçılarının başına gelen Belçika, 100’ü aşkın ülkeye satış yapıyor. Donmuş patates de ihraç eden ülke yılda ortalama 1.5 milyon tonu yurt dışına yolluyor. Patates kızartması ülkede en sevilen yiyecekler arasında yer alıyor.

SON HABERLER

Sahillerde il il yoğun bakım kapasitesi: Tatilciler risk altında olabilir

Corona virüsü salgınında vaka artış hızında son günlerde yavaşlama görülmesiyle birlikte önlemlerin gevşetilmesi gündemde. Büyükşehirlerden tatil yörelerine çıkışların da başlaması bekleniyor. Ancak sahil kesimlerindeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi, tatilciler açısından risk oluşturabilir.

ÇİB: Çelik ihracatı yüzde 35 geriledi; üretime ara vermek zorunda kalabiliriz

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, corona virüsü salgınının etkisiyle sektör ihracatının nisan ayının ilk 20 gününde yüzde 35 civarı gerilediğini, ihracattaki düşüşün mayısta da sürmesini öngördüklerini söyledi. Aslan, yeni sipariş oluşmaması durumunda sektörün üretime ara vermek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...