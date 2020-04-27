Belçikalı üreticilerden çağrı: Haftada iki kez patates kızartması yiyin

Belçika’da, patates üreticilerini temsil eden Belgapom’dan Romain Cools, Covid-19 salgını nedeniyle 750 bin ton ürünün depolarda bekletildiğine dikkat çekerek halka haftada iki kez patates kızartması yeme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

“Hadi haftada bir yerine iki kez patates kızartması yiyelim” diyen Cools, mart ayı ortasından beri ülkedeki çok sayıda market ve restoranın kapalı olduğunu, fazla miktarda kızartma tüketilen festivallerin iptal edildiğini anımsattı.

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Halktan patateslerin ziyan olmaması için destek isteyen Cools, Belgapom’un haftada 25 ton patatesi gıda bankalarına ilettiklerinin de altını çizdi.

Dünyanın önde gelen patates ihracatçılarının başına gelen Belçika, 100’ü aşkın ülkeye satış yapıyor. Donmuş patates de ihraç eden ülke yılda ortalama 1.5 milyon tonu yurt dışına yolluyor. Patates kızartması ülkede en sevilen yiyecekler arasında yer alıyor.