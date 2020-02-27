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Yaramazlara biraz batar!

Belçikalı şirketten ‘corona’ önlemi: Personelin öpüşüp tokalaşması yasaklandı

Belçika’nın Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket, yeni tip corona virüsü salgınından korunmak amacıyla çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre yasak tüm personeli kapsıyor. Yasak salgın tehdidi ortadan kalkana kadar sürecek. Çalışanlar gülümseme ve baş selamıyla yetinecek.

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Hollanda’da Amsterdam Fuar ve Kongre Merkezi RAI de çalışanlarını, ‘corona‘ salgınından korunmak için fuar ziyaretçileriyle tokalaşmama konusunda uyarmıştı.

Dünya çapında şimdiye dek 81 bin 842 kişide corona virüsü görüldü. Bunlardan 2 bin 797’si hayatını kaybetti, 30 bin 384’ü tedavi edildi.

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