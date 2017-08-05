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Belçikalı bakan, Türkiye vatandaşlığından çıkıyor: Tanıyamaz oldum

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Belçika hükümetinin eşitlikten sorumlu bakanı Zuhal Demir, Türkiye vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti.

‘Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum’

DHA’nın haberine göre Demir, bu kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam’ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye’de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı.”

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Flaman partisi N-VA üyesi Demir, 24 Şubat 2017’den bu yana Belçika hükümetinde ‘eşitlikten sorumlu devlet bakanı’ olarak görev yapıyor.

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