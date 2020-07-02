Belçika’da huzurevi sakinleri ‘sarılma perdesi’ sayesinde haftalar sonra sevdiklerine kavuştu

Belçika’da bir huzurevinin sakinleri ‘corona‘ nedeniyle uzun süredir sarılamadıkları sevdiklerine ‘sarılma perdesi’ sayesinde kavuştu.

Fotoğraflar: Reuters

Jardins de Picardie huzurevinin çalışanları 11 haftadır ziyaretçi yasağı nedeniyle sevdiklerine göremeyen sakinleri için geniş bir plastik perde asarak bir çözüm buldu.

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Huzurevinde kalan 86 yaşındaki Lili Hendrickx perdenin şimdiye kadar gördüğü en güzel icat olduğunu söyledi. Uzun bir aradan sonra kızına ilk kez sarıldığında ağladığnı belirten Hendrickx, “Birine yeniden bu kadar yakın olabilmek harika bir duygu. Sıcaklığının bana geçtiğini hissettim” dedi.

Her iki tarafında da sarılmak isteyen kişilerin kollarını sokabileceği cepler bulunan perde, her kullanım sonrası çalışanlar tarafından özenle temizleniyor.