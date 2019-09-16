Belçika’da hasta köpeğine bakmak için 14 günlük iş göremez raporu aldı

Belçika’da bir çalışanın köpeği hasta olduğu için ’14 günlük iş göremez’ raporu alması tartışmaya neden oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Houtalen kentinde bulunan bir çimento şirketinin çalışanı, ‘hasta köpeğine bakmak için 14 gün işe gelemeyeceğine’ dair bir sağlık raporu aldı.

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Fotoğraf: Reuters

Raporun kabul edilemez olduğunu söyleyen şirket sahibi Luc Awouters şu ifadeleri kullandı: “Diğer çalışanlar onun yokluğu nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Ama o evde oturuyor. Bu kabul edilemez.”

İşveren Örgütü’nden (Voka) Kris Claes, ‘iş göremez raporu’nun ancak çalışanın kendisinin hastalanması ya da kaza geçirmesi halinde geçerli olacağını söyledi.

Aile Hekimleri Derneği de çalışanların izinli sayılması için bir hastalık, ameliyat ya da kaza durumu olması gerektiğine işaret ederek hasta köpek için rapor verilmesinin ‘yasalara aykırı’ olduğunu açıkladı.

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Flaman Sosyalist Partisi (SP-A) ise çalışanın yanında yer aldı. SP-A Milletvekili Ludwig Vandenhove hayvanı hasta olan çalışanların iş yerlerinden izin alabilmesi gerektiğini savundu.

Konunun yalnızca ‘hayvan refahı’ ile ilgili olmadığını söyleyen Vandenhove, evcil hayvanların psikolojik rahatsızlık ya da tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların tedavisinde giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çekti.