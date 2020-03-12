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Yaramazlara biraz batar!

Belçika’da ‘corona’ dayağı: Virüs yayıyordu

Belçika’da sokakta yürüyen Asyalı bir kişi ‘corona virüsünü yayıyor’ diye saldırıya uğradı.

Brüksel (Fotoğraf: Reuters)

Başkent Brüksel’de 24 yaşındaki Asyalı genç, gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Saldırgan, gencin corona virüsünü yaydığını düşündüğü için kendisine yumruk attığını söyledi.

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22 yaşındaki saldırgan çevredekilerin polise haber vermesiyle olay yerinde gözaltına alındı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Belçika’da 314 kişi yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 hastalığından etkilenirken, ülkede dün salgından kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

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