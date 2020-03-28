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Yaramazlara biraz batar!

Belçika’da, bir kedinin ‘corona’ testi pozitif çıktı: Sahibinden bulaştığı düşünülüyor

Belçika’nın Liege kentinde, Covid-19 belirtileri görülen bir kediye test yapıldı ve pozitif çıktı. Kedinin hastalığı, bir hafta önce tanı konulan sahibinden kaptığı düşünülüyor.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Kedinin, hastalığın bulaştığı bilinen ilk kedi olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, yetkililer, virüsün Hong Kong’da iki köpeğe bulaştığını, birinin öldüğünü anımsattı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Steven Van Gucht, “Kedide ishal, kusma ve nefes darlığı gibi belirtiler vardı bu nedenle test yapıldı. Sahibinden bulaştığını düşünüyoruz” dedi ancak kedinin ve sahibinin durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü, kedi ve köpek gibi ev hayvanlarından insanlara virüsün bulaştığına dair bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

Belçika’da vaka sayısı 7 bin 284; ölenlerin sayısı ise 300’e yakın.

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