Belçika’da bir kadını rehin alıp iki polisi öldüren saldırgan etkisiz hale getirildi

Belçika’nın Liege kentinde açtığı ateşle iki polisi öldüren saldırgan ölü geçirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Belçika radyosu RTFB, ülkenin doğusundaki Liege kentinin merkezinde yaşanan olayda, saldırganın bir kadını rehin aldığını daha sonra da polisle çatışmaya girdiğini aktardı.

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Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Liege savcılığı sözcüsü, çıkan çatışmada iki polisin de yaralandığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflarda Liege’in merkezindeki d’Avroy Bulvarı’nda kalabalığın güvenli yerlere kaçmaya çalıştığı görüldü.

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Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Liege, Almanya sınırına yakın bir sanayi merkezi.

2011’de yine Liege’de düzenlenen bir silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetmiş ve 100’den fazla kişi yaralanmıştı. O saldırıyı düzenleyen kişi daha sonra intihar etmişti.

Belçika genelinde 32 kişinin öldüğü ve IŞİD’in üstlendiği 2016’daki Brüksel saldırılarından bu yana güvenlik önlemleri artırılmış durumda.