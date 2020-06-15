Belçika turizmi canlandırmak için bedava tren bileti dağıtacak

Belçika’da, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için bütün vatandaşlara 31 Temmuz’dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Belçika Ulaştırma Bakanı François Bellot, federal hükümetin Covid-19 nedeniyle aldığı karar doğrultusunda 12 yaşından büyük bütün vatandaşlara ücretsiz 10 tren bileti verileceğini açıkladı.

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Bellot, internet üzerinden dolduracak formlarla talep edilebileceğini söylediği biletler 31 Temmuz’dan itibaren kullanılabilecek.

Yaklaşık 11.5 milyon nüfusa sahip Belçika’da ücretsiz tren biletinden faydalanabilecek 10 milyona yakın kişi bulunuyor.

Söz konusu biletlerin 31 Aralık tarihine kadar kullanılması planlanıyor. Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.