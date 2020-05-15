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Yaramazlara biraz batar!

Belçika futbol ligi tescil edildi; şampiyon Club Brugge

Belçika 1. Futbol Ligi’nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge’ün şampiyon olduğu duyuruldu.

Fotoğraflar: pixabay

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, telekonferans yöntemiyle buluşan Pro Ligi Genel Kurulu’nun, Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ligin resmen sona erdirilmesi ve lider Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırdığı ifade edildi.

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Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi.

Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi.

Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent’in 15 puan önündeydi. 

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Fransa ve Hollanda liglerinin de bitirilmesine karar verilmiş, Fransa’da Paris Saint Germain şampiyon ilan edilmişti. Hollanda’da ise bu sezon şampiyonu olmadığı açıklanmıştı.

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