Belçika futbol ligi tescil edildi; şampiyon Club Brugge

Belçika 1. Futbol Ligi’nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge’ün şampiyon olduğu duyuruldu.

Fotoğraflar: pixabay

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, telekonferans yöntemiyle buluşan Pro Ligi Genel Kurulu’nun, Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ligin resmen sona erdirilmesi ve lider Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırdığı ifade edildi.

Reklam

Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi.

Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi.

Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent’in 15 puan önündeydi.

Reklam

Fransa ve Hollanda liglerinin de bitirilmesine karar verilmiş, Fransa’da Paris Saint Germain şampiyon ilan edilmişti. Hollanda’da ise bu sezon şampiyonu olmadığı açıklanmıştı.