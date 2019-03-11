Belçika dergisinin yorumu: Temyiz mahkemesi ‘PKK terör örgütü değil’ dedi

Belçika’nın en çok okunan haftalık politika dergilerinden Knack, Brüksel Temyiz Mahkemesi’nin PKK terör örgütünün liderleriyle ilgili kararını “PKK bir terör örgütü değildir: Brüksel’deki temyiz mahkemesi bugün buna karar verdi” diye yorumladı.

Fotoğraf: Knack.be

Brüksel Temyiz Mahkemesi 30’dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK’nın silahlı bir çatışmanın tarafı olduğuna ve terörle mücadele yasalarının davada geçerli olamayacağına hükmetti.

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Derginin Ankara muhabiri Sarah Lamote tarafından kaleme alınan yazıda kararın Türkiye’de büyük güvensizlik ve öfkeyle karşılandığı vurgulandı.

Yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı: “Yine de Türkiye’ye göre karar hala temyiz edilebilir. Bugün öğleden sonra ‘Ariadne süreci’ de denen davada terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan 30 şüpheli beraat etti. Brüksel Temyiz Mahkemesi PKK’nın ‘silahlı çatışmada’ taraf olduğuna karar verdi. Başka bir deyişle bu terörle ilgili bir dava değil, savaşla ilgili bir davaydı. Bu sebeple de terör yasaları bu davada geçerli olamazdı.”

“Bu kararla birlikte bir mahkeme ilk defa PKK’nın bir terör örgütü olmadığına hükmetmiş oldu. Gelecekte – Belçika’da Avrupa’da ve farklı yerlerde – görülecek dava süreçleri için bir emsal değer hariç tutulmadı. Dahası bu karar PKK’nın Avrupa’nın terör listesindeki yerine ilişkin bir tartışmayı tetikleyebilir.

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Acaba bu olay Türkiye-Belçika ilişkilerinde bardağı taşıracak son damla mı?”

Yazıda Türk medyasının tamamında hükmün ‘skandal bir karar’ olarak değerlendirildiği de belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre kararın onanmasının ardından Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe yazılı açıklama yapmış ve şunları söylemişti: “Öncelikle temel olan husus, Belçika, Türkiye’nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacaktır. Temsil ettiğim devletin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir: PKK terörist bir örgüttür.”

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthieu Branders ise yargının bağımsız olduğunu ifade ederek, “Ancak, bu noktada Belçika’nın PKK’yı terör örgütü olarak tanıyan kararı değişmeyecektir” diye konuştu.