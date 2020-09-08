Belarus’ta muhalif politikacı Kolesnikova gözaltına alındı

Belarus makamları muhalif politikacı Maria Kolesnikova’nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığını açıkladı. Kolesnikova’nın yanındaki iki kişinin ise sınırı geçmeyi başardığı kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Belarus sınır makamları Kolesnikova’nın pazartesiyi salıya bağlayan gece sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını, yanındaki Koordinasyon Konseyi üyesi iki kişinin ise sınırı geçmeyi başardığını aktardı.

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Belarus’taki muhalif güçleri aynı çatı altında toplayan Koordinasyon Konseyi’nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada Kolesnikova’nın yanısıra çalışanı Ivan Kravzov ve sözcüsü Anton Rodnenkov’un nerede olduğunun bilinmediği vurgulanmıştı.

Kolesnikova pazartesi günü ortadan kaybolmuştu. Koordinasyon Konseyi’nden yapılan açıklamada, üç ismin ‘Minsk’in merkezinde kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığı’ belirtilmişti.

Kolesnikova’nın ortadan kaybolması ve hafta sonunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen son protesto gösterilerinde 630’dan fazla kişinin gözaltına alınması uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü Belaruslu yetkililere muhaliflerin nerede olduğu konusuna açıklık getirilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısını yapmıştı.