Belarus’ta bir protestocunun ölümündeki ‘tıbbi sırları’ ifşa eden gazeteciye altı ay hapis cezası

Belarus’ta bir mahkeme, yetkililerin ‘sarhoşken ettiği bir kavgada öldüğünü’ iddia ettiği bir protestocuyla ilgili ‘tıbbi sırları’ ifşa eden gazeteciye altı ay hapis cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

Yerel haber kuruluşu TUT.BY’den Katerina Boriseviç, protestocu Roman Bondarenko’nun öldüğünde kanında hiç alkol olmadığını bildirmişti. Arkadaşları, güvenlik güçleri tarafından ‘ölümüne dövüldüğünü’ söylerken, yetkililer ise, sarhoşken ettiği bir kavgada ölümcül bir yara aldığını iddia etmişti.

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Bondarenko’nun tıbbi raporunu Boriseviç ile paylaşan doktor Artyom Sorokin’e ise ertelenmiş hapis cezası verildi.

31 yaşındaki adamın ölümü, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ülkenin ilk devlet başkanı olan ve 1994’ten beri Belarus’u yöneten devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı aylardır devam eden protestoların bir dönüm noktası olmuştu.

Yetkililer, Bondarenko hakkındaki bilgilerin ifşa edilmesinin kamu güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.