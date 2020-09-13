Belarus’daki gösterilerde 114 kişiye gözaltı

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı dün düzenlenen gösterilerde 114 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, ülke genelinde dün 12 farklı yerdeki protesto gösterilerine en fazla 1700 kişinin katıldığını kaydetti.

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Gösterilerde 99’u başkent Minsk’te olmak üzere toplam 114 kişinin gözaltına alındığını belirten Çemodanova, 87 kişinin mahkemeye çıkarılıncaya kadar gözaltında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Çemodanova, ülke genelinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yanlılarının da farklı eylemler yaptığını ifade ederek yedi büyük organizasyona 50 binden fazla kişinin katıldığını dile getirdi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ‘seçimlere hile karıştırıldığı‘ iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.