Belarus, Polonya ve Litvanya’yla sınırları kapatıyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve Litvanya ile sınırları kapatacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ‘seçimlere hile karıştırıldığı‘ iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

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114 gözaltı

Dört gün önce gösterilerde 114 kişi gözaltına alınmıştı.

Lukaşenko, seçimlere yönelik protestolar ve komşu ülkelerden gelen baskılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘Kargaşa yaratıyorlar’

AA’nın haberine göre seçimlerden sonra yurt dışı destekli protestocuların ülkede kargaşa çıkarmak için her türlü yöntemi kullandığını ancak başarılı olamadığını öne süren Lukaşenko, şimdi de yurt dışından ekonomik ve diplomatik baskı kurulmaya başlandığını iddia etti.

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Cumhurbaşkanı, Belarus’a yönelik dışardan müdahalenin Polonya, Litvanya ve Ukrayna’dan geldiğini öne sürerek şöyle konuştu: “Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere batıya devletin sınırlarını kapatmak zorundayız. Büyük bir üzüntüyle kardeş Ukrayna ile olan sınırların güvenliğini güçlendirmek zorundayız.”