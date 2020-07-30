Belarus: Gözaltına aldığımız Rus paralı askerler ‘terör eylemi’ hazırlığındaydı

Belarus devleti dün gözaltına aldığı ve Rus paralı askerler olmakla suçladığı 30’dan fazla kişinin ‘terör eylemi‘ hazırlığında olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya konu hakkında henüz açıklama yapmadı.

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Belarus’un olayı ele alışı ise tarihsel müttefiki Rusya ile olan ilişkilerini bozma riskini beraberinde getiriyor.

Reuters’ın haberine göre, Belarus, 200’den fazla savaşçının ülkeye girdiğine ve 9 Ağustos’taki genel seçimler öncesinde istikrarı bozucu eylem hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldığını, istihbarat sonucu 30’dan fazla Rus paralı askerini gözaltına aldığını dün açıklamıştı.

Belarus Güvenlik Konseyi sekreteri Andrei Ravkov, bugünkü açıklamasında, 200’e yakın paralı askerin halen Belarus’ta olduğunu tahmin ettiklerini ve güvenlik kuvvetlerinin paralı askerleri aradığını söyledi.

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Devlet basını Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun Rusya’dan konu hakkında açıklama beklediğini bildirdi.

Belarus’un üst düzey güvenlik yetkililerinden biri gözaltına alınan ve paralı asker oldukları iddia edilen kişilerden 14’ünün Ukrayna’nın 2014 yılından beri Rusya destekli savaşçılarla çatıştığı Donbass bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Rus Interfax ajansında yer alan haberde Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada detay verilmeden Belarus Dişişleri Bakanlığı’nın 32 Rus vatandaşının göz altına alındığıyla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini açıkladığı belirtildi.

Wagner vurgusu

Belarus devlet ajansı Belta’nın haberinde göz altına alınan kişilerin Rus paramiliter grup Wagner için çalıştıkları belirtildi.

Tarihi müttefik olan Rusya ve Belarus arasındaki ilişkiler bir süredir gergin durumda.

Buna sebep olarak Lukaşenko’nun 2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilişini desteklememesi ve Moskova’nın Belarus’la ekonomik ve politik bir birlik kurma çağrısını reddetmesi gösteriliyor.

Muhalefet adaylarından birinin temsilcisi olan Maria Kolesnikova paralı asker olduğu iddiasıyla bazı kişilerin göz altına alınmasının Lukaşenko tarafından toplu etkinlikleri yasaklamak için kullanılabileceğini söyledi.

Dün Belaruslu yetkililer Rusya’da liberal muhalefet adaylarından Ksenia Sobçak için çalışan Vitaly Şkliarov isimli siyasi danışmanı da gözaltına aldı.

Lukaşenko 1994 yılından beri Belarus’un başında bulunuyor.