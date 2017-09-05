‘Belaltı’ şiire ‘kısmi yasak’ gelmişti: Alman komedyen, Merkel’e dava açabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘peşine düştüğü’ Alman komedyen Jan Böhmermann’ın avukatı, müvekkilinin ‘tartışmalı Erdoğan şiiri’ne ilişkin yorumundan dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açabileceğini açıkladı.

Şiirdeki tartışmalı bölümlerin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamına girmediğini belirten mahkeme, 24 mısralık şiirin 18 maddesine yasak getirmiş, Erdoğan’ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini ise reddetmişti.

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Erdoğan’ın ‘kısmi yasaklı’ şiirinin kalan altı mısrasının da yasaklanması için temyize gideceği kısa bir süre önce açıklanmıştı.

Merkel şiir için ”Bilinçli olarak kırıcı bir metin” demişti.

‘Kuvvetler ayrılığı çiğnendi’

DW’nin haberine göre, Böhmermann’ın avukatı Christian Schertz’in tarafından kaleme alınan açık mektupta Böhmermann, Merkel’i şiirle ilgili yapmış olduğu eleştirilerle ‘önyargıya eşit sayılan bir yargısal değerlendirme yapmakla’ itham etti.

Schertz, hukuki süreç devam ederken Merkel’in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığını ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla ‘kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediğini’ savundu.

Bu davranışın hukuka aykırılığını değerlendirmesi için karşı tarafa bir haftalık süre tanıdıklarını açıklayan Schertz, söz konusu açıklama gelmediği takdirde müvekkiline dava açmasını önereceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Böhmermann’ın televizyon programında okuduğu şiir, Türkiye’yle Almanya arasında diplomatik krize neden olmuş, hem hükümet hem de Erdoğan, komedyenin ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle cezalandırılmasını istemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Böhmermann’a soruşturma açılmasını onaylamıştı. Şiir, Alman parlamentosunda bir milletvekili tarafından da okunmuştu.

‘Belaltı’ şiir hakkında kısmi ihtiyati tedbir kararı alınmış, Erdoğan’ın avukatları şiirin tamamen yasaklanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından ‘hakaret davaları’nı çekeceğini açıklamış, cumhurbaşkanının Almanya’daki avukatı Ralf Höcker “Almanya ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil” demişti.