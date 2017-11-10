Bekletmeden: Yıldırım ailesinden ‘Paradise Papers’ı yayınlayan Cumhuriyet’e dava

Başbakan Binali Yıldırım ve iki oğlu, Cumhuriyet gazetesinde ‘off shore’ şirket sahiplerini ifşa eden ‘Paradise Papers’ belgelerinin yer aldığı haberlerle ilgili gazeteye 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı. Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’, ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı bu şirketlerin varlığını dün yaptığı açıklamayla kabul etmiş ve “Bunun gizli bir trafı yok” demişti.

Reklam

Yıldırım, ayrıca “Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmayacaksınız” ifadesini kullanmıştı.

‘İtibara zarar verilmek istendi’

AA’nın haberine göre, Yıldırım’ın avukatı aracılığıyla Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde 6 Kasım’da sürmanşetten “Yerli ve milli değil”, 7 Kasım’da “Hükümetin başı vergiden kaçıyor” ve 8 Kasım’da “Bir yalan var ama…” başlıklı haberlerin yapıldığı aktarıldı.

“Toplumda yanlış ve yanlı algı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan sözde haberlerin özel vurgular kullanılmak suretiyle açık tahkir ve tezyif kastıyla hazırlandığı” sözleriyle başlanılan dilekçede, şunlar kaydedildi: “Davalılarca neşredilen basılı ve sanal yayın organlarıyla sürekli ve sistemli bir şekilde Sayın Başbakanımız ve oğulları hakkında yapılan sözde haberler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalan ve çarpıtılmış sözde haberler ile tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenilmektedir.”

Dilekçede, başbakanın basın toplantısındaki ifadelerine de yer verildi.

‘Kasıtlı ve bilinçli şekilde eksik’

Haberin sunuluş tarzından sanki bir sır perdesinin aralandığı, bir usulsüzlüğün ortaya konulduğu izlenimi verildiği kaydedilen dilekçeye şöyle devam edildi: “Bilinmelidir ki iş bu kayıtlar Malta Ticaret Sicilinde aleni olarak yayımlanan kayıtlardır. Bir gizlilik, bir usulsüzlük mevcut değildir. İş bu kayıtlara isteyen herkes çok rahatlıkla internet üzerinden dahi ulaşabilmektedir. Müvekkillerimiz Sayın Erkam Yıldırım ve Sayın Bülent Yıldırım’ın veya akrabalarının Malta’da ticari şirket kaydının olmasında da yasal bir engel bulunmamaktadır. Ticaret ile uğraşmak isteyen her sıradan vatandaş gidip Malta’da bir şirket kurup ticari faaliyet gösterebilir. Aynı zamanda ihracat veya ithalat yoluyla uluslararası arenada faaliyet gösteren her şirket işlerinin takibi noktasında bu tür merkezi yerlerde acente veya irtibat ofisi açmakta, hatta merkezini buralara dahi taşımaktadır. Ancak, tüm bunların müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım ile bir ilgisi bulunmamakla birlikte, ifade edildiği üzere oğullarının veya akrabalarının bir şirket açmasına veya ticari faaliyette bulunmasına engel bir yasal durum da söz konusu değildir.”

Dilekçede, haberlerde belirtilen hususların kasıtlı ve bilinçli olarak eksik bir şekilde ifade edildiği savunularak, “Örneğin, Hawke Bay Marine adlı şirketin 2007 yılından itibaren inaktif olmasına rağmen sanki büyük ticari işler yapıyormuş gibi servis edilmiştir. Oysaki halkı doğru bilgilendirmek isteyen bir gazetecinin aynı şekilde iş bu şirketin 2007 yılından itibaren faaliyet göstermediği konusunda da haberinde yer vermesi beklenirdi” ifadelerine yer verildi.

Toplam 500 bin lira tazminat

Yıldırım’ın gerek siyasete girmeden önce ve gerekse siyasete girmesinden sonra günümüze kadar Malta’da ‘off-shore’ veya başka bir şirketinin olmadığının savunulduğu dilekçede “Ancak yapılan haberlerle sanki müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın ticaret ile uğraşıyor, kamudan ihaleler alıyor, vergi kaçırıyor gibi çirkin isnat ve iftiralarda bulunulmuştur” denildi.

Binali Yıldırım için 250 bin, Erkam Yıldırım için 125 bin ve Bülent Yıldırım için 125 bin lira manevi tazminat talep edildi.