Beklentilerin üzerinde: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde beş büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde beş büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Uzmanların beklentisi, yüzde 3-4 aralığında bir büyüme kaydedileceği yönündeydi.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 14.3 yükselerek, 641 milyar 584 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3.2, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5.3, inşaat sektörünün ise yüzde 3.7 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5.2 yükseldi.