Beklentilerin üzerinde artan enflasyon yıllık yüzde 12.15’e geldi; sepet güncellendi

Ocak ayında enflasyon yüzde 1.35 ile beklentilerin üzerinde arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12.15’e geldi.
Reuters’ın toplam 14 kurumun katılımıyla düzenlediği ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ocakta gıda öncülüğünde aylık yüzde 1.1 artış, yıllık enflasyonun ise aralık ayındaki yüzde 11.84’den anlamlı bir değişim göstermeyerek yüzde 11.86’da yatay seyretmesi bekleniyordu.
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 için kullanacağı TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıklarını belirledi.
Tüketim sepetinde 2019 yılında yer alan aspiratör ve fotoğraf makinesi 2020 sepetinde yer almadı. Sepete bu iki ürün yerine davlumbaz ve çocuk taytı girdi.
TÜİK’in güncellediği verilere göre gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin ağırlığı 2019’daki yüzde 23.29’dan 2020’de yüzde 22.77’e geriledi.
İçki ve tütün yüzde 4.23’ten yüzde 6.06’ya yükselirken giyim ve ayakkabı yüzde 7.24’ten yüzde 6.96’ya geriledi
Konut kaleminin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 15.16’ten yüzde 14.34’e, ulaştırma kaleminin ağırlığı yüzde 16.78’ten yüzde 15.62’ye, ev eşyası yüzde 8.33’ten yüzde 7.77’ye geriledi.