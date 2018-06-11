Beklenti yüzde 7’ydi: Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 ile yüzde 7 olan beklentilerin hafif üzerinde büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.2 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış gösterdi.

Reuters’ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, GSYH’nin ilk çeyreğinde yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümesi bekleniyordu.

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Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017’nin tamamında ise yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin 2017 yılına paralel olmasını beklerken yılın kalanında ise bir yavaşlama öngörüyorlar. Ancak beklentilerde yavaşlamanın hızına ilişkin birbirinden farklı öngörüler yer alıyor.

Orta Vadeli Program’da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan rakamlarla ilgili bir açıklama yaptı: