Bekleniyor: Netflix’in ilk Türk dizisinin başlamama nedeni ‘senaryo krizi’

Online film ve dizi platformu Netflix’in geçen mayıs ayında duyurulan Netflix’in Türkiye’deki ilk orjinal dizisinin başlamama nedeninin ‘senaryo krizi’ olduğu ortaya çıktı.

Daha önce Netflix’in yapımının, oğlu IŞİD’e katılan bir babayla ilgili olduğu iddia edilmiş, platform bu haberi yalanlamıştı.

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Çağatay Ulusoy’un başrolünde olacağı dizinin Netflix adına Türkiye’de yazılıp çekileceği ve 2018 yılında yayına gireceği açıklanmıştı.

Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Netflix’in Türkiye temsilcisi 03 Medya’nın, dizinin senaryosunu yazması için anlaştığı Pınar Bulut ve Ercan Mehmet Erdem’le ‘beklentiyi karşılamadıkları’ için yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Ulusoy’un partneri olarak düşünülen Burcu Biricik’in ise, projenin başlama sürecinin uzaması nedeniyle affını istediği öğrenildi.

Netflix içeriği açıklamıştı

Netflix, drama türü dizinin konusunu şöyle duyurmuştu: “Genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu yolculukta kendisine yardım edecek arkadaşlarıyla harekete geçmekten başka çaresi yoktur.”

İstanbul merkezli dizinin, ‘kentin zengin kültürel geçmişini ekrana yansıtacağı’ belirtilmişti.