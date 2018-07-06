Beklenen ‘son KHK’nın içeriği: ‘Fransa’ baz alındı, güvenlik güçlerine ekstra yetki

Son başbakan Binali Yıldırım’ın “Son bir KHK çıkartacağız” dediği kararnamede yer alacak düzenlemelerin ‘Fransa modeli’ baz alınarak hazırlandığı ve Fransa örneğinde olduğu gibi söz konusu düzenlemelerin ‘belli bir süreyi kapsayacağı’ kulislere yansıdı.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı. Seçimin ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılması konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Reklam

Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak. Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil” diye konuşmuştu. 6 Temmuz Cuma günü son bir KHK yayınlanacağını aktaran ‘son başbakan’ içeriği de paylaşmıştı: “OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak.” Fransa modeli

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre kararnamede yer alacak düzenlemelerin ‘Fransa modeli’ baz alınarak hazırlandığı ve yine Fransa örneğinde olduğu gibi söz konusu düzenlemelerin ‘belli bir süreyi kapsayacağı’ konuşuluyor.

Bu kapsamda, Fransa’da OHAL’in kaldırılarak, OHAL’deki gerekli düzenlemelerin 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak ‘İç Güvenliğin Güçlendirilmesi ve Terörle Mücadele Yasası’ hazırlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye’deki uygulamanın da bu yasanın bir benzeri olacağı ifade ediliyor.

Reklam

Güvenlik güçleri ‘izleyebilecek’

Düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 15’inci maddesinde yer alan “Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir” hükmünü dikkate aldığı belirtiliyor.

Buna göre, Fransa örneğinde olduğu gibi, terörle mücadelede güvenlik güçlerine ‘kamu güvenliğini sağlamak amacıyla kişilere yönelik idari kontrol, izleme, denetleme ve el koyma yetkisinin verilebileceğine’ dikkat çekiliyor.

Düzenlemede yer alması beklenenler şöyle:

* Eğer uygun görülürse, güvenlik güçleri, sportif faaliyetleri, kamusal alanlarda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisine sahip olabilecek.

* Başta ‘FETÖ’ olmak üzere, örgüt üyelerinin dini toplantı yerleri kapatılacak. Terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda güvenlik güçleri ve mülki idare amirleri dini mekân ve yerleri denetleme ve kapatma yetkisine sahip olabilecek.

* Özellikle terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda kamu düzenine ve kamu kaynaklarına ağır saldırı gerçekleşebilme ihtimaline karşı güvenli bölgeler oluşturulabilecek.

* Son yıllarda başta Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden yoğun göç olması dikkate alındığında, Fransa örneğindeki gibi valiler, ‘kişilerin ikamet edilmesine ilişkin güvenli bölge ve koruma alanları’ oluşturarak gerekli düzenleme ve tedbirleri almaya yetkili kılınabilecek.

* Terör örgütü üyelerine ilişkin ‘kuvvetli şüphe ve delil’ ‘durumunda hakim ve savcılara gerektiğinde gözaltı sürelerinin uzatma yetkisi verilebilecek.