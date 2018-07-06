Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beklenen ‘son KHK’ bu gece: Bütün kurumlardan ihraçlar var

Başbakan Binali Yıldırım “Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır” dedi.

Başbakan Yıldırım, KHK’de ‘ihraçlar olup olmadığı’ sorusunu “Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK” diye yanıtladı.

Reklam

AA’nın haberine göre, Başbakan Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkinse “Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor” dedi ve “Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların beklentilerini de karşılamayacağı yönünde” diye ekledi.

Beklenen ‘son KHK’nın içeriği: ‘Fransa’ baz alındı, güvenlik güçlerine ekstra yetki

Hükümetten en net açıklama: Kabine açıklanınca OHAL bitecek, yarın son KHK

Yeni KHK: Bakanlar kurulunun yetkileri cumhurbaşkanına devredildi

Erdoğan ve Bahçeli’nin ‘OHAL uzlaşması’: İhtiyaç halinde yasal düzenleme yapılır


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...