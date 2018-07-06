Beklenen ‘son KHK’ bu gece: Bütün kurumlardan ihraçlar var

Başbakan Binali Yıldırım “Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır” dedi.

Başbakan Yıldırım, KHK’de ‘ihraçlar olup olmadığı’ sorusunu “Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK” diye yanıtladı.

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AA’nın haberine göre, Başbakan Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkinse “Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor” dedi ve “Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların beklentilerini de karşılamayacağı yönünde” diye ekledi.