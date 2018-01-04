‘Beklenen’ oldu: Beşiktaş belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı.

29 Aralık’ta İçişleri Bakanlığı’nın Hazinedar’ın görevden alınması için İstanbul valiliğine yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Hazinedar’a yöneltilen suçlamalar: ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma…

Ayrıca belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; “Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır. Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil’in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.”

İçişleri Bakanlığı daha önce de yine CHP’li Battal İlgezdi’yi Ataşehir belediye başkanlığı görevinden almıştı.

Hazinedar kimdir?

Beşiktaş Belediyesi’nin sitesinde yer alan Hazinedar’ın özgeçmişi şöyle:

1971 İstanbul doğumlu olan Av. Murat Hazinedar, ilköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Hazinedar, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yürüttü.

Ülke ekonomisine olan tutkusu ile genç yaşta iş hayatına atılan; 1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan Hazinedar, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Uzun yıllar siyasetin pek çok kademesinde etkin görevlerde yer alan Av. Murat Hazineder, 1987 yılından itibaren gençlik kollarında siyasi hayatına başlamış, 2000 yılında CHP Kurultay Delegeliği yapmıştır. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katılmış, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye olmuştur.

10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen Hazinedar, Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Ordu ilinde kuran ve başkanlığını da yapan Hazinedarzade Mustafa Bey’in torunlarındandır.

Birçok sivil toplum kuruluşuna ve sosyo-kültürel derneklere kurucu başkan, onur kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak destek veriyor olmasının yanı sıra “Temiz Hava ve Temiz Su” projesini geliştirmek, desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla; Karbon (Sera Gazı) Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneğinin Kurucu Üyeliği’ni yapmıştır. Halen aynı derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Av. Murat Hazinedar çevresinde hayvansever kişiliğiyle tanınır, spor ve ileri teknolojiyle yakından ilgilenir, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.