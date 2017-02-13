Beklenen hamle: Oğan ve Halaçoğlu dahil dört ‘Hayır’cı MHP’linin ihracı istendi

MHP’de ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan üç milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’un yanısıra Sinan Oğan ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi.

Halaçoğlu anayasa değişiklik teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından ‘Hayır’ diyeceğini her fırsatta yineleyerek referandum sonuçlarının siyaseti kökünden sarsacağını öne sürmüştü.

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, ‘başkanlık sistemi’ne ilişkin, “Bize göre bu yeni sistemin adı parti devletidir ve nihayetinde seçilmiş diktatörlüktür” demişti.

Ok da, yeni anayasa teklifinin ülkeyi böleceğini savunarak, “Yeni anayasa adına Türk milletine ve devletine yapılmak istenen en büyük kötülüğe dur demek için ‘Hayır’ diyorum” diye konuşmuştu.

İhraç talep edilenler arasında milletvekili olmayan tek isim Oğan, 2015 yılının ağustos ayında ihraç edildikten sonra 1 Kasım genel seçimleri sonrasında mahkeme kararıyla partiye dönmüştü. Oğan da ilk günden itibaren referandumda ‘Hayır’ diyeceğini belirtiyor.