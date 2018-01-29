Beklenen gün geldi: ‘Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi’ Muğla’da yürürlükte!

Muğla’da bir kahvehaneci, oyunları izleyen ‘yancı’lar için ‘Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi’ hazırladı.

Datça ilçesine bağlı Palamutbükü sahilinde beş yıldır kahve işletmeciliği yapan Mehmet Kalfat, ‘Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez’ diye başlayan sekiz maddelik beyannameyi kahvehanesinin duvarına astı.

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Beyannamede, ‘yancı’nın masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek ikram edilmesini beklemeden içeceğini isteyebileceği belirtiliyor.

Beyannamenin 5’inci maddesi ise ‘yancı’ya yapacağı yorumlarla ‘oyunu karıştırma’ yetkisi veriyor. Buna rağmen hiçbir oyuncunun ‘yancı’ya darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. ‘Yancı’nın birinin yerine oyuna oturabileceğinin de yer aldığı beyannamede, sekiz maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtildi.

Kalafat, beyannamenin kısa sürede benimsendiğini belirterek “Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarını korunması gerekiyor. Yancı, oyuna heyecan katıyor. Yiyip, içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor” dedi.