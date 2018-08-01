Beklendiği gibi: Fed politika faizini sabit tuttu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova’da anne ve oğlunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada Batılı ülkelerin yanı sıra HDP ve CHP’yi hedefe koyarken “Allah bu PKK’nın da ona destek verenlerin de belasını versin’ diyecekler mi?” diye sordu.