Beklendiği gibi: Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklenildiği gibi politika faizini yüzde 1,75-2 aralığında sabit tuttu.
Fed’in ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu. Fed’in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklenildiği gibi gösterge faizini yüzde 1,75-2 aralığında sabit tuttu.
Fed yetkilileri, karar metninde ABD’de ekonomik büyümenin güçlü seyrettiği vurgusu yaparken, Fed, haziran toplantısında faizi 25 baz puan artırmış, yıl içerisinde de iki faiz artışı sinyali vermişti.