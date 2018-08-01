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Yaramazlara biraz batar!

Beklendiği gibi: Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklenildiği gibi politika faizini yüzde 1,75-2 aralığında sabit tuttu.

Fotoğraf: Reuters

Fed’in ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu. Fed’in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklenildiği gibi gösterge faizini yüzde 1,75-2 aralığında sabit tuttu.

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Fed yetkilileri, karar metninde ABD’de ekonomik büyümenin güçlü seyrettiği vurgusu yaparken, Fed, haziran toplantısında faizi 25 baz puan artırmış, yıl içerisinde de iki faiz artışı sinyali vermişti.

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Fed politika faizini sabit tuttu


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