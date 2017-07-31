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Beklendiği gibi: Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekli oldu

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in emeklilik dilekçesi kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta, Görmez’in başka bir görev istediğini ve görevden almanın söz konusu olmadığını söylemişti.

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Görmez’in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.

Mercedes ‘krizi’

1 milyon liralık Mercedes marka makam aracını ‘ibret-i alem olsun‘ diyerek iade eden Görmez’e, Erdoğan’dan ‘jest olarak‘ zırhlı bir Mercedes tahsisi gelmiş, dönemin milli savunma bakanı İsmet Yılmaz ise “Diyanet işleri başkanına değil bir araba, uçak tahsis edilse yeridir” demişti.

Görmez’in 1 milyon liralık makam aracının haber olmasına çok üzüldüğünü söyleyen Erdoğan, Görmez’in olayları duyduktan sonra arabasından inip eve yürüdüğünü anlatmıştı.

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