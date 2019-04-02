Bekir Coşkun: Yazgı, İstanbul belediye başkanlığından başlayarak çizgisini çiziyor

İmamoğlu…

İstanbul’u Tayyip Erdoğan’dan geri alan adam…



Hiç karşılaşmadık, elini sıkmadım…

Ama sokakta görsem, eminim gidip boynuna sarılasım gelir…

Belki de, Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi yok etmek, hukuk devletini silip süpürmek gibi iri suçlar yanında, çok “ah” almış bir iktidarın karşısında, bir lider bulamayışımızın acısını çok çekmekten…

“İşte” dedim…

“İşte; çağdaş insanların, Atatürkçülerin, yurtseverlerin, karanlığa karşı direnenlerin, hukuku ve demokrasiyi arayanların lideri…”



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CHP’nin başarısı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre daha orada oturmasını sağlayabilir… Ama “Türkiye’yi de geri almak lazım” derseniz, benim gibi sizler de İmamoğlu’nu CHP’nin başında görmek istersiniz…

Yazgı; İstanbul belediye başkanlığından başlayarak, çizgisini çiziyor…

Bekir Coşkun’un yazısı