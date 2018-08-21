Bekir Coşkun: Yandaş gazetelere, televizyonlara haber gitti, bayramın o kanlı yüzünü göstermeyecekler bu sefer… 

Yandaş gazetelere, televizyonlara haber gitti, bayramın o kanlı yüzünü göstermeyecekler bu sefer… Danalar kaçacak, ahali kovalayacak, biliyorum Boğaz kırmızı akacak yine… Boğayı kesemeyince önce ayaklarını kıran o adam yine iş başındadır, eminim… Kimse görmeyecek sadece… Ama dana kaçacak…

Türkiye ekonomik krizde… 4 günde 1.1 milyon büyükbaş hayvan kesilecek… 3 milyon küçükbaş… Büyük canlılar için ödenen para 5 milyar lira… Koyunlar, kuzular için ödenen para 2 milyar lira… Bir günde ülkenin tüm hayvanlarını kesip yedikten sonra, Sırbistan, Rusya gibi ülkelerden, tabii ki “helal” olmayan şartlarda kesilen ete on milyarlarca dolar ödeyerek getirip yemek… Bunun için dedim… Normalde danaların bizi kovalaması lazım…

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Samimi insanları üzmek istemem… Allah kabul etsin… Ama muhtaç insanların bin bir türlü ihtiyacı varken, çocuklara akıllı oyuncaklar, ayakkabılar, renkli giysiler, okul malzemeleri, tabletler, boyalar, kalemler almak dururken… İlla kırmızı et götürüp bırakmak gerekiyorsa… Diyanet İşleri illa “Kan akıtın” diyorsa… Bir canlıyı, acemi ellerde acı çektirerek kesmek ibadet sayılıyorsa… Ne diyebiliriz?

Bekir Coşkun’un yazısı