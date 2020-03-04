Bekir Coşkun: Yalaka medyaya göre savaş Suriye’de değil, Meriç kıyısında

Yalaka medyaya bakarsanız savaş Suriye’de değil, Meriç kıyısında…
Televizyonlarda sis bombaları, dalgıçlar, botlar, tel örgüler, vurulanlar… Suriye’deki 36 şehidi unutturup, AB’yi dize getiren bir başka zafer algısı yaratmak için senaryo yazıldı…
İçişleri Bakanı 130 bin 469 mültecinin geçtiğini söyledi, bekçi sayısını sor, böyle küsurlu bilmez…
Cumhurbaşkanı 17 bin dedi…
AB dedi ki; “Geçen olmadı…”
Ben size söyleyeyim; bu komik savaş oyununda mülteciler nerede?..
Sıfır noktasında…
Türkiye’nin başı ciddi beladadır…
Dış politika sıfır noktasında…
30 ülkenin parlamentosu toplanıp meseleyi görüştü, TBMM henüz dün toplandı, rejim sıfır noktasında…
Ne yalan, ne doğru, güven sıfır noktasında…
Ekonomi sıfır noktasında…
Yargı, adalet, kanun, huzur, iç barış, sıfır noktasında…
Devlet sıfır noktasında…