Bekir Coşkun: Ülkemiz başımıza yıkılıyor

Ağzını açanları alıp götürdüler…

Hapishanelerde binlerce masum insan…

Hukuk sustu, zorba konuşuyor…

Annelerinin kucağında mahkûm bebekler dahi var, geceleri daha çok ağlıyorlar hapishanelerin koğuşlarında… Tam 3000 anne, karanlık gecelerde boş yataklara kapanıp, şehit oğullarının yastıklarını kokluyordur…

Paramparça insanlar birbirine düşman…

“İç savaş çıkacak” diyor kimisi…

Ülkemiz başımıza yıkılıyor kısacası…

Unutma cancağazım…

Hırsız karanlığı sever…

Darağaçları gece kurulur…

Eşkıyalar her zaman karanlığı beklediler…

Aydınlık için zulme “evet” deme…

Bekir Coşkun’un yazısı