Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Bekir Coşkun: Tayyip Erdoğan’ı seviyorsanız ‘Hayır’ demelisiniz…

 

 

Bu samimi bir yazı… Tayyip Erdoğan’ı sevenlere…

Kişi hata yapabilir… Gözü dönmüştür… Hırsına kapılmıştır… Aklını yitirmiştir…

Beşeri dünyada sevenleri onu uyarırlar, hata yapmasına engel olurlar…

Tayyip Erdoğan’ı seviyorsanız “hayır” demelisiniz…

Bekir Coşkun’un yazısı

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