Bekir Coşkun: Tayyip Erdoğan’ı seviyorsanız ‘Hayır’ demelisiniz…

Bu samimi bir yazı… Tayyip Erdoğan’ı sevenlere…
Kişi hata yapabilir… Gözü dönmüştür… Hırsına kapılmıştır… Aklını yitirmiştir…
Beşeri dünyada sevenleri onu uyarırlar, hata yapmasına engel olurlar…
Tayyip Erdoğan’ı seviyorsanız “hayır” demelisiniz…
Yaramazlara biraz batar!
Bu samimi bir yazı… Tayyip Erdoğan’ı sevenlere…
Kişi hata yapabilir… Gözü dönmüştür… Hırsına kapılmıştır… Aklını yitirmiştir…
Beşeri dünyada sevenleri onu uyarırlar, hata yapmasına engel olurlar…
Tayyip Erdoğan’ı seviyorsanız “hayır” demelisiniz…
ABD ve Britanya’nın, yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri uçak kabinine almalarını yasaklamasının ardından harekete geçen Türk Hava Yolları (THY) müşteri kaybını ‘bedava internet ve yolcuya tablet’ uygulamalarıyla önleyecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Rakka operasyonunda sahada ABD ve koalisyonla işbirliği yapan Suriyeli Kürtlere ABD yönetiminin derin saygısı olduğunu söyledi.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kulat, bir aydan kısa süre kalan referandumda ‘Evet’ oylarının yüzde 45-47 bandında olduğunu söyledi.
Ceylan Ertem, son albümü ‘Yine De Âmin’i, müzik yolculuğunu, çocukluk yıllarını albüme adını veren romanın yazarı Sinem Sal’a anlattı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Hayır’ çıkması halinde erken seçime gidilmesine sıcak bakmadığını söyledi.