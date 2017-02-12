Bekir Coşkun: Sonuçta hile yapmazlarsa… ‘Hayır’ çıkacak…

Alemin kullandığı parmak boyasını kaldırdılar…

Niçin?..

Oysa parmak boyası, demokrasinin kınasıdır… Gururla taşır elindeki mavi boyayı, herkes görsün diye parmak havada

dolanır, boya çıksın istemez insan…

Söyleyin:

Bir siyasi iktidar; durup dururken parmak boyasını niye kaldırır?..

*

Geldik…

Asıl sorun, bilgisayarlarda kullanılan bu seçim yazılımının sertifikası yok…

Ütü alsan garanti belgesi verirler de ülkenin kaderini belirleyen yazılım sisteminin güvenilirlik belgesi yok… ABD’de kimi

eyaletlerde ve İtalya’da yıllar önce denendi, kaldırıp attılar…

Teknoloji yoksulu CHP bu sistemi denetleyemez…

ODTÜ, İTÜ, Bilgisayar Mühendisleri Odası gibi uzman odaklarının harekete geçmesi lazım…

*

Sonuçta hile yapmazlarsa…

“Hayır” çıkacak…

Sokağa çıkıp dinleyin…

Vicdan “hayır” diyor…

Hayır…