Bekir Coşkun: Şimdi kovulacak iki bakan İngiltere’ye yola çıksın… Referandumda kesin ‘evet’ gelir

Hollanda dışarı attı; 2 puan…
İsviçre sokmadı; 2 puan…
Almanya istemedi; 2 puan da oradan…
“Evet” çıktı bak…
Normalde ülkesini refüze eden, küçük düşüren, vatandaşlarının gururunun kırılmasına sebep olan bir siyasi yönetimin
puanının düşmesi gerekmez mi?…
Bunlarda artıyor…
Şimdi kovulacak iki bakan İngiltere’ye yola çıksın…
Kovulacak bayan bakan Belçika’ya dalsın…
Devlet bakanı Fransa’da ambara kapatılsın…
Referandumda kesin “evet” gelir…
Artan oylarla Cumhurbaşkanının otuz yıl kesintisiz seçilmiş sayılması da çıkar aradan…