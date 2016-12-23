Bekir Coşkun: Niçin şehit oluyor çocuklarımız, adını yeni öğrendiğimiz Arap kasabalarında?

Yoksa ne işin var Suriye’de… Neyi kurtarıyorsun?..

Dünya güçleri bölgeden aldıkları petrolü korumak için oradalar, tankerle kaçak petrol geliyordu, ona bile izin vermediler…

Neyi savunmak için Suriye’desin?..

16 şehit daha… Kim için?… Bu mudur millet sevgisi, biz bir gencimizin tırnağı taşa değse yanarız…

Niçin şehit oluyor çocuklarımız, adını yeni öğrendiğimiz Arap kasabalarında?..

Olmadı, bir KHK ile “Filistin’den Mısır’a, Yemen’den Suriye’ye zaferden zafere koşmuştur” diye koydur kitaplara… Olsun bitsin…

Bekir Coşkun’un yazısı