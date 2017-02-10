Bekir Coşkun: Mucit; parlamentosuz, hükümetsiz, yargısız, hukuksuz ‘demokrasi’ yapıyor

Bütün icatları batılılar yaptı diyoruz ama…

Seçmensiz oyu ilk kez bunlar keşfettiler… 7 Haziran ‐1 Kasım seçimleri arasındaki dört ayda seçmen yaşındaki nüfus artmadı, seçmen sayısı 2 milyon 100 bin arttı…

Habersiz gazete bunların zamanında basıldı… Kıyamet kopsun, göremezsin…

Meclissiz kanun… Meclis açık, kanunlar 900 metre uzaktaki Saray’da yapılıyor… Öyle bir hukuksuz yargı icat ettiler ki… Savcısı bile bırakıp kaçtı…

Şimdi sıra geldi: Mucit; parlamentosuz, hükümetsiz, yargısız, hukuksuz ‘demokrasi’ yapıyor size…

Olan bu…

Siz mucidi izleyin… Vatansız memleket üzerinde çalışıyor, buldu‐bulacak…

Bekir Coşkun’un yazısı