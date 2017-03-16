Bekir Coşkun: MHP ele geçirildi, HDP cezaevinde, CHP kavga çıkartmaya yanaşmıyor

Neticede içeride düşman kalmadı…

Ordu bitti, gazeteciler hapiste, medya tükendi, üniversiteler sus‐pus, işçiler sessiz, ağzını açan bireyler sustular… MHP ele geçirildi, HDP cezaevinde, CHP kavga çıkartmaya yanaşmıyor…

Dışarıya açıldı…

İran sıradan geçti, İsrail ile kavga birkaç sene gitti, Rusya ile kavga iki sene idare etti, Irak ile kavga önemini yitirdi, Suriye ile

kavga sonuç vermedi…

(Buraya dikkat; Yunanistan rezerv düşmandır, referanduma az kala “Adalarımıza çıktılar” diye saldırırsa şaşırmayın…)

Sonuçta komşularda da düşman kalmadı…

Uzaklara geçti:

Amerika olmaz; çünkü ortak… Meksika, Brezilya falan uzak…

Hollanda’yı buldu…

Bekir Coşkun’un yazısı