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Yaramazlara biraz batar!

Bekir Coşkun: Memleketin karikatüre ihtiyacı yoktur… Bizzat karikatürdür…

 

Kenan Evren karikatürlerde burnunu büyük çizmelerine çok kızardı… Üniforması ile tankın önünde “Demokrasiden” söz ettiği karikatürde de burnunu büyük çizmelerine içerlemişti…

Karikatürist arkadaşa rica ettik, demokrasi sözü kaldı, tank kaldı, üniforma kaldı, fındık burun koydular… Oldu…

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Böyle bir şeydir karikatür… Çizginin ötesinde gülünecek çok şey vardır…

Geldik: Memleketin karikatüre ihtiyacı yoktur… Bizzat karikatürdür…

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16 sene devleti yönettikten sonra; terörde, dış politikada, iç barışta, ekonomide, ülkeyi batıranı seçmediler mi, ülkeyi kurtarsın diye?…

Densizin birisi oturup karikatürünü çizince de kızıyor…

Bekir Coşkun’un yazısı

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