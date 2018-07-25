Bekir Coşkun: Kemal Bey’e Türkiye ayağa kalktı ‘Git’ diye… ‘Gitmem’ diyor…

Kemal Bey’e Türkiye ayağa kalktı “Git” diye… “Gitmem” diyor… İşte bir kadın, bir erkek…

Yıllardır Türkiye’yi AKP’ye teslim eden 9 büyük yenilgiden sonra, partinin önünde oturma eylemi yaptılar, gitsin diye… Kimi önde gelenler kendileri istifa ettiler, anlasın diye… Yoluna yüzlerce “git” pankartı astılar, görsün diye… Tınmadı… “Böyle gitmez, bir çare bulalım” diyenler kurultaya gitmek istiyorlar… “Kurultaya da gitmem” diyor…

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Sonuçta Meral Akşener, siyasi ahlakın en çarpıcı örneğini vererek, insanların yüreğinde daha çok değer kazanırken… Kemal Bey yerlerde… Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük…

Bekir Coşkun’un yazısı