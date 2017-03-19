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Yaramazlara biraz batar!

   
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Bekir Coşkun: Kalpağına baktı, mavi gözlerine baktı, ‘Bizim reis de böyle olsa’ dedi içinden…

 

Duvardaki çerçeveli fotoğrafa baktı… Duruşuna baktı… Kalpağına baktı… Mavi gözlerine baktı… Demek ki imrendi…

“Bizim reis de böyle olsa” dedi içinden…

*

Tuttu reisin resmini kesip, Atatürk’ün yüzünün yerine yapıştırdı… Eminim uzaklaşıp baktı: “Oldu mu, olmadı mı?..”

*

Olmuş mu?..

(…)

Mesela Atatürk’ün sadece kalpağını koy çerçeveye, sokağa çık “Bu kim?” diye sor… Tanır millet… Sadece “Mavi gözlüm kim?” diye sor…

Yanıt “Sarı saçlım” derler… Türküsünü mırıldan: “Kırmızı gülün alı var Her gün ağlasam yeri var…”

Bilirler türküsünü, bir ağızdan söylerler, hüzün dinmez…

(…)

Değil resmini, kendini oturtsan çerçeveye… Hiç kimse Mustafa Kemal’e… Benzemez…

Bekir Coşkun’un yazısı

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