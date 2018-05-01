Bekir Coşkun: İşçilerden başka herkes tatilde…

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İşçiler sınıflarının bilincinde olmadıkça, işte böyle demokrasi gider, hukuk biter, cumhuriyet yıkılır, yerine tek adam diktatörlüğünü kurarlar… Onlar çalıp‑yağmaladıkça, ömür boyu aç kalacağını düşünmez işçi… Oysa bizim işçilerin gücüne ne çok ihtiyacımız var… Bugün 1 Mayıs… İşçi bayramı… İşçilerden başka herkes tatilde… Kutlu olsun…

Bekir Coşkun’un yazısı

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