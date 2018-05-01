Bekir Coşkun: İşçilerden başka herkes tatilde…

İşçiler sınıflarının bilincinde olmadıkça, işte böyle demokrasi gider, hukuk biter, cumhuriyet yıkılır, yerine tek adam diktatörlüğünü kurarlar… Onlar çalıp‑yağmaladıkça, ömür boyu aç kalacağını düşünmez işçi… Oysa bizim işçilerin gücüne ne çok ihtiyacımız var… Bugün 1 Mayıs… İşçi bayramı… İşçilerden başka herkes tatilde… Kutlu olsun…
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Berlin’de 1 Mayıs gerilimi: Polis PKK bayrağı taşıyanları gözaltına alacak
Berlin’de bazı sol grupların 1 Mayıs yürüyüşü sırasında Almanya’da yasak olan PKK bayrakları taşıyacaklarını duyurmaları üzerine polisin önlem alacağı açıklandı.
Arınç’tan Gül’e serzeniş: ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini beklerdim
AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adının cumhurbaşkanı adaylığı ile geçtiği süreçte kendisine danışmaması konusunda serzenişte bulunurken “Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini şahsen beklerdim. Olmadı…” dedi.
Tutuklu Boğaziçililerin aileleri: Mutlaka adalet gelecektir
Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmelerinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri “Mutlaka adalet gelecektir” mesajı verdi.
Arzu Film’den ret: Gökbakar ve Yılmaz, ‘Tosun Paşa’yı yeniden çekemeyecek
Komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın ‘Tosun Paşa’ filmini tekrar çekmek istedikleri ancak ret yanıtını aldıkları bildirildi.
Ege bölgesinde peş peşe üç deprem
Ege bölgesinde bu sabah üç deprem meydana geldi.