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Yaramazlara biraz batar!

Bekir Coşkun: iPhone’ları kırın, yenisi çıkıyor

 

Kimi vatandaşlar iPhone’larını balyozla kırdıklarına göre, şu ekonomik krizin suçlusu kim?… Amerika…

Seçim tamamdı, tek adam rejimi başlamıştı… Ama ekonominin artık dayanacak hali yoktu… Zaten ekonomi patlamak üzere olduğu için erken seçime gitmişlerdi… İş çığırından çıktı…

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Durup dururken 22 senedir Türkiye’de dolanan, 2 senedir tutuklu olan papaz krizi pırtladı… Ve kriz bahanesiyle zamlar başladı, vergiler artıyor, sıkı para politikasına geçildi… Memur‑işçi maaşları küçüldü, yastık altlarına el atıldı, sıradan insanların cebinden alındı, dolarla oynayanlara aktarıldı…

Yılların basiretsizliğinin, savurganlığının, talanının kapatılması için, daha da beter günler göreceksiniz… Suçlu Amerika’dır… iPhone’ları kırın…

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Bekir Coşkun’un yazısı 

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