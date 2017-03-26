Bekir Coşkun: İçi boşaltılmış, dünyada dostu kalmamış, istenmeyen, kovulan, itibarsız bir memleket kaldı

Yalanla, dolanla insanların beynine girdiler…

Onlar semizleşip zenginleşirken, ülkenin içi boşaldı…

Tam 35 bin mal varlığı yok edildi, içinde fabrikalar, limanlar, tersaneler, santraller de vardı, çocukların oynadığı parklar da…

Tarihinde ilk kez; dünyanın üç büyük kredi derecelendirme kurumu (Moody’s, S&P, Fitch) aynı zamanda kredi notunu düşürüp, Türkiye’yi “riskli ülke” ilan ettiler…

30 uluslararası dev yatırımcı ülkeyi terk etti…

Sokaklarında eşkıyanın dolaştığı, yargısız infazların yapıldığı, hukukun olmadığı bebeklerin hapishanelere kapatıldığı, insani duyguların yitirildiği, toplumun birbirine düşman kamplara bölündüğü, kan‐revan, ilkel bir ülkeye döndü burası…

İnsanlar devletten korkmaya başladılar…

Ve dünya böyle bir ülkeyi dışladı…

AB hayali bitti, ABD dahi Arap ülkeleri arasına sokup terörist muamelesi çekti…

En dost ülkeler devlet adamlarını sınır dışı etti…

Sonuçta; içi boşaltılmış, dünyada dostu kalmamış, istenmeyen, kovulan, itibarsız bir memleket kaldı size…

Bekir Coşkun’un yazısı