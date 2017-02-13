Bekir Coşkun: Hile yapmazlarsa ‘Hayır’ çıkacak

Seçim hileleri hep vardı; kağıt parayı ikiye bölüp yarısını seçimden önce, yarısını seçimden sonra vermeyi deneyenler sonradan uyandılar, parayı partideki önemli adama topluca vererek liste başlarına yazılarak milletvekili oldular…

Bu kadar değil seçim hilesi; üç odalı bir evde 135 seçmenin oturduğu görüldü… Gidip baktılar; benzinci… Ölüler oy kullandı… Hatta ölü seçmen birçok sandığı gezip oy kullanmıştı, diri yetişemez…

Sonuçta hile yapmazlarsa… ‘Hayır’ çıkacak… Sokağa çıkıp dinleyin… Vicdan ‘hayır’ diyor… Hayır…

Bekir Coşkun’un yazısı